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في حفل عائلي.. فيديو مسرب يُظهر فنان سوري وهو يرقص ويتهرب من فتاة

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فيديو مسرب في حفل عائلي يُظهر فنان سوري وهو يرقص ويتهرب من فتاة

فيديو مسرب في حفل عائلي يُظهر فنان سوري وهو يرقص ويتهرب من فتاة

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السوري محمود نصر وهو يرقص على أنغام أغنية شعبية في حفل عائلي أقيم في منطقة السويداء

وشاركته الرقص بعض الفتيات، كما وهو يحاول التهرب من رقص، فقام باستدعاء إحدى الحاضرات لمواصلة الرقص مع الفتاة التي كان يرقص معها مما أثار ضجة بين المتابعيين، الذين تفاعلوا مع الفيديو بطريقة كثيفة.

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