في رسالة إلى بسمة بوسيل: اللبنانية أماني شحرور تنفي ارتباطها سرًّا بتامر حسني

اختارت اللبنانية أماني شحرور الطريق المختصر لوقف شائعة ارتباطها سرًّا بالمطرب المصري تامر حسني، وأرسلت رسالة مباشرة إلى زوجة تامر المغربية بسمة بوسيل، أكدت فيها أنّ كل ما نُشر عبر إحدى الصفحات اللبنانية غير حقيقي ومؤسف

مصممة التاتو اللبنانية أماني شحرور اكدت في رسالتها، أنها استيقظت من النوم على شائعة جديدة تربطها بالفنان تامر حسني، مؤكدة أنّ صفحة لبنانية فبركت الخبر بالكامل استنادًا إلى حكمة نشرتها زوجة تامر حسني بسمة بوسيل

@tamerhosny @bassmaboussel A post shared by 🎀Tattoo Artist🎀 (@amanishahrour) on Jul 11, 2018 at 11:44pm PDT

المصدر: Sayidaty.net

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