نشرت الفنانة ” رنا سماحة ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من احتفالها بحملها وانتظار طفلها التي كشفت عن جنسه في وقت سابق بأنه ” صبي ” وعن رغبتها في تسميته بإسم ” مالك ” .

وظهرت رنا سماحة في الفيديو وهي ببطن متفخ وتمسك بيديها لباسا باللون الزهري على أنغام أغنية (أهلا ماما) وكتبت في تعليقها عليه موجهة رسالة حب إلى جنينها : ” مالك قلبي .. عايزة اقولك إني بحبك اوي يا حبيبي .. عايزة اقولك كمان إن وجودك جوايا مهون عليا كل الدنيا الصعبة ” .

وتابعت : ” عايزاك تبقى كويس وبخير وقد كل حاجة .. عايزاك تقوى وتقوي مامي وتجمد يا بطل .. مستنية اشوفك اوي يا مالك حاسه إنك واحشني .. بحلم بيك كل يوم من غير ماشوفك .. مشتاقة لليوم اللي هاخدك فيه في حضني يا حتة مني .. بحبك يا أحلى وأصدق وأنقى ما في الحياة ” .