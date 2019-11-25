في صورة من مراهقة منى السابر والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لمنى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وبدا أن الصورة التقطت للسابر خلال مرحلة المراهقة وأطلق نشرها موجة تعليقات واسعة حيث تم التركيز على درجة الشبه بينها وبين ابنتها.

واعتبر الكثيرون أنهما متشابهتان إلى حد كبير جداً. ويشار إلى أن السابر نشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها على التطبيق صورة على شكل ظل لها وأرفقتها بالتعليق: “سأبقى قوية”.

ويذكر أنها لفتت الأنظار مؤخراً بنشر صور وفيديوهات التقطت لها خلال قيامها بأعمال دعائية. وبدت فيها في غاية الأناقة حيث طرأ تغيير كبير على إطلالاتها.

واللافت أنها لم تنشر منذ أشهر أي صورة لها برفقة ابنتها الفنانة حلا الترك التي انتقلت للعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك.