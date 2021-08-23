ولدت الفنانة صفاء الطوخي، في 22 أغسطس عام 1964، لأسرة ثقافية من الطراز الأول، فهي ابنة الأديب عبدالله الطوخي والكاتبة الشهيرة “فتحية العسال“، وبدأت حياتها ككاتبة وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية في العام 1994م، وعملت في معهد الثقافة الجماهيرية، ثم عملت بعدد كبير من المسلسلات والأفلام التي اشتهرت فيها بدور المرأة المظلومة من أسرتها.

ودرست صفاء الطوخي في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه بعد حصولها على شهادة البكالوريوس عام 1985، وبدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل الباحثة، عام 1979.

الكاتبة الراحلة فتحية العسال والدة الفنانة صفاء الطوخي

وقدمت الطوخي عدة أعمال تليفزيونية منها (بخط الإيد، طلعت روحي، أبو العروسة، عائلة الحاج نعمان، ، سرايا عابدين، يونس ولد فضة، ولد الغلابة) أخرها مسلسل البرنس، مع الفنان محمد رمضان والفنانة نور اللبنانية، الذي عرض رمضان 2020.

ومن أبرز أعمالها التلفزيونية أيضًا: «محمد علي – لحظات حرجة – بنات في بنات – ويأتى النهار- ابن موت – ريش نعام – ماما في القسم – بالشمع الأحمر – طوق نجاة – قانون المراغي- خاص جدا – شط اسكندرية – قضية رأي عام».

وعلى المستوى السينمائي شاركت صفاء الطوخي في عدد من الأفلام السينمائية منها (ورد مسموم، الكبار، بوشكاش، المصري، جاءنا البيان التالي، أرض الخوف، المهاجر، الزمن الصعب).

وتعتبر الفنانة صفاء الطوخي من المنتميات لمدرسة الدراما الواقعية، حتى انها وصفت مشهدها في مسلسل ولد الغلابة أمام الفنان احمد السقا، الذي عرض في دراما رمضان 2019، بأنه الأصعب في تاريخها، حتى أنها وصفت مشهد وفاتها بالمسلسل بأنه تسبب لها في مشاكل مع ابنتها جميلة.

لا تتحدث الطوخي كثيراً عن حياتها العائلية، على الرغم من أنها تزوّجت في بداية حياتها بعد قصة حب وأنجبت إبنتها الوحيدة “جميلة”، التي تُطلق عليها إسم “أمي الشريرة”، لكن بعد فترة أصبحتا صديقتين وهما تتشاركان الكثير من التفاصيل، فهي تتعامل كأية أم بجزء من الصرامة، ولكن مع الوقت ومع المراحل العمرية تبدأ الصداقة.

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