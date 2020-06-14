نشر الفنان المصري ” شريف منير” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهر فيه برفقة بناته للحديثعن الأزمة التي حدثت مؤخرا بعد نشره صورة لإبنتيه فريدة وكاميليا وما تعرضا له من إساءة وتنمر بتعبيرات جارحة من جانب بعض المتابعين .

وقال شريف منير في مقطع الفيديو مشيرا إلى إبنتيه : ” دول المذنبين دول المتهمين اللي عملوا المصيبة اللي بوظوا البشرية اللي أذوا الناس اللي أذوا الدين .. اللي شتموني ملايكة وبيلموني بالدين ” .

وتابع : ” بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي واللي دعمتني ودعمت فريدة وكاميليا وبشكركم على إحساسكم وشعوركم .. لكن اللي طالبوا منكم من النهاردة إن يبقى فيه وقفة قوية ولازم نبقى كلنا إيد واحدة ” .

وأضاف شريف منير : ” أي أذى يجيلك أو أي تنمر يحصلك أو أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج متسكتوش اعملوا بلاغ والاهتمام غير طبيعي من قبل السيد النائب العام ومن رئيس النيابة ولازم نحط حدود للناس اللي بتحددلنا حياتنا ويكون فيه أخلاق ” .

واستكمل : ” لا لعدم الأخلاق لا للسفالة لا للقذارة .. دول بناتي اللي اتهانوا واتجرحوا علشان كنت فرحان بيهم وخدت على دماغي جامد بس الرد هيبقى جامد أوي وبيني وبينكم الأيام ” .

بينما وجهت إبنته فريدة رسالة قائلة : ” عاوزة أقول إن أنا اتهنت وأتاذيت وعاوزة حقي وحقي هيرجعلي إن شاء الله” .. وقالت إبنته كاميليا : ” ناس كتير شتمتني وشتمت بابا وأنا مبحبش حد يشتم بابا وأنا عاوزة أخد حقي ” .

واختتم شريف منير قائلا : ” أي حد يتعرض لأذى أو إهانة هيجيله حقه لحد عنده لإن إحنا في دولة قانون ودولة قوية ومش هيبقى على مواقع التواصل الإجتماعي لفظ واحد غلط ” .

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والمتابعين على مقطع الفيديو معلنين دعمهم وتأييدهم لما قام به شريف منير وتشجيعه لهم على اتخاذ اللازم ضد من يتعرضون لهم أيضا .