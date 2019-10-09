في نصف ساعة.. بيع 2000 تذكرة من حفل تامر حسني ونانسي عجرم في موسم الرياض

كشف تركي ال الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بيع 2000 تذكرة من حفل الفنانين المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم في موسم الرياض.

وقال تركي ال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “باعو ٢٠٠٠ الف تذكرة في اول نص ساعه … برافو بنش مارك”.

باعو ٢٠٠٠ الف تذكرة في اول نص ساعه … برافو بنش مارك pic.twitter.com/dMGrNnevmd — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2019

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي يبدأ في 11 أكتوبر الجاري وينتهي في 15 ديسمبر المقبل، ويشهد فعاليات حفلات قوية وضخمة ومميزة.