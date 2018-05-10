قائمة بأهم المسلسلات اللبنانية التي ستعرض في رمضان 2018… فيديو

يعرض في الموسم الدرامي المقبل في رمضان 2018 عددا من المسلسلات اللبنانية تحمل في طياتها وجوهاً اعتاد الجمهور على ظهورها مع كل سباق رمضاني وأبرزها ماغي بوغصن وكارين رزق الله، كما تتضمن بين اعمالها مسلسلات لبنانية سورية مشتركة مثل مسلسل “طريق”، فيما تبرز أسماء جديدة تخوض أولى تجاربها الدرامية كالفنانة شيراز.

فيما يلي اهم هذهالاعمال التي تتنوع القائمة بين الدراما الرومانسية والاجتماعية والكوميدية.

مسلسل “جوليا” لـ ماغي بوغصن

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النجمة اللبنانية ماغي بو غصن التي اعتاد الجمهور على اطلالتها مع كل موسم رمضاني، تطل عليهم هذه المرة عبر مسلسل “جوليا” الذي تدور احداثه ضمن قالب رومانسي- كوميدي، فتجسد دور فتاة تعمل في مجال التمثيل، ولكن ضمن أدوار ثانويّة، وهي تطمح لإثبات موهبتها والنجاح في الوسط الفنّي وعالم التمثيل.

يشارك في بطولة “جوليا” الفنان السوري قيس شيخ نجيب الذي يلعب دور (الدكتور عاصي)، وسام صباغ، سلطان ديب، نزيه يوسف ومي صايغ، والعمل من تأليف مازن طه وإخراج إيلي ف. حبيب، وإنتاج ايجل فيلمز.

مسلسل “ومشيت” لكارين رزق الله

الممثلة اللبنانية كارين رزق الله لن تفوت السباق الدرامي في رمضان 2018 بعد نجاحاتها في السنوات الماضية عبر مسلسلات “مش انا” و”لآخر نفس”، وتظهر على المشاهدين بمسلسل “ومشيت” الى جانب ثنائيتها مع الممثل اللبناني بديع أبو شقرا ، والعمل من إخراج شارل شلالا ومن إنتاج شركة

تدور أحداث العمل حول قضية هجرة الشباب اللبناني والأسباب التي تدفعهم لذلك من خلال قصة حب تقع بين بطلي المسلسل.

مسلسل “طريق” لـ نادين نجيم

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وضمن المسلسلات اللبنانية- السورية المشتركة، المشاهد على موعد مع النجمة اللبنانية نادين نجيم والنجم السوري عابد فهد في مسلسل “طريق” المقتبس عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وهو من إخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة صبّاح إخوان.

مسلسل “حبيبي اللدود” لـ يورغو شلهوب



النجم اللبناني يورغو شلهوب يلعب بطولة مسلسل “حبيبي اللدود” الذي تتمحور أحداثه حول ابنة زعيم سياسي كبير، تقع في حب مقاتل من حزب آخر معادِ لسياسة والدها، ما يوقعها في الكثير من المواقف والمشاكل.

“حبيبي اللدود” بطولة كل من :لودي طايع، فادي أندراوس، جوانا حداد، روان طحطوح وإلين شمعون، من تأليف منى طايع وإخراج سيزار حاج خليل، وإنتاج شركة طايع للإنتاج.

مسلسل “موت أميرة” لـ شيراز

وفي أولى تجاربها الدرامية، تخوض الفنانة اللبنانية شيراز السباق الدرامي في رمضان 2018 عبر بطولة مسلسل “موت أميرة” في إطار درامي تشويقي يعود بالمشاهد إلى ستينيات القرن الماضي، حول إحدى الفتيات الفقيرات تُدعى (أميرة) وتتعرض للعديد من المشاكل، ويشاركها فى البطولة جورج شلهوب، إلسي فرنيني، مازن معضم، كارمن لبس وجان قسيس، ومن تأليف طوني شمعون وإخراج عاطف كيوان.

مسلسل “الحب الحقيقي” لـ باميلا الكيك



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يشهد موسم رمضان 2018 عرض الجزء الثاني من مسلسل “الحب الحقيقي” وهو من بطولة باميلا الكيك ونيكولا معوض وجوليان فرحات، ويستكمل الجزء الجديد أحداث الأول المتمحورة حول الفتاة (نورا) التي تجبر على الزواج من أحد رجال الأعمال ذو النفوذ.