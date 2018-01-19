«قبلة» ابنة غادة عبد الرازق لزوجها تغضب الجمهور على «إنستجرام» فن

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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لابنتها “روتانا” برفقة زوجها؛ حيث ظهرت خلالها وهي تقبله.

وعلقت “غادة”، على الصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض ياااارب.. اخدتها وهم مش واخدين بالهم”.

وتسببت هذه الصورة، في إثارة غضب الجمهور، الذين رأوا أن هذه الصورة غير مناسبة ولا تناسب تقاليد المجتمع المصري ولا يوجد أهمية من نشرها.

يذكر أن غادة تواصل حاليًا تصوير دورها في فيلم “حرب كرموز”، بطولة أمير كرارة، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومايان السيد، وإيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، قصة محمد السبكي، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.

وانتهت الفنانة من تصوير فيلم “كارما”، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم عمرو سعد، وخالد الصاوي، وزينة، وحسن الرداد، ووفاء عامر، والطفلة بيرلا، ودلال عبد العزيز، ومجدي كامل، ومصطفى درويش، وإخراج خالد يوسف.