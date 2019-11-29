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قبلة حميمة تجمع بين جاستين بيبر وزوجته.. والأخيرة تعلق

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Hailey Baldwin is thankful for the 'love of her life' Justin Bieber

قبلة حميمة تجمع بين جاستين بيبر وزوجته.. والأخيرة تعلق

نشرت ​هايلي بيبر​ صورة لها جديدة على صفحتها على احد مواقع التواصل الجتماعي.
وتظهر هايلي وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها النجم ​جاستين بيبر​.

 

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thankful for the love of my life

A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on


العارضة البالغة من العمر 22 عاماً كتبت على صفحتها:”شاكرة على حب حياتي”.
Hailey Baldwin is thankful for the 'love of her life' Justin Bieber
يذكر أن جاستين وهايلي كانا قد تزوجا رسمياً في أيلول/سبتمبر عام 2018، في مانهاتن بعد شهرين من الخطوبة.Hailey Baldwin is thankful for the 'love of her life' Justin Bieber
من ناحية أخرى يستعد ​جاستين بيبر​ لإصدار ألبومه الجديد قبل أعياد الكريسماس، الا انه اشترط على الجمهور تحقيق منشوره الذي تحدث فيه عن الألبوم 20 مليون اعجاب كي يطرحه، وذلك بعد 4 سنوات من إصدار ألبومه الأخير “Purpose”.

Hailey Baldwin is thankful for the 'love of her life' Justin Bieber

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