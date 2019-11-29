قبلة حميمة تجمع بين جاستين بيبر وزوجته.. والأخيرة تعلق

نشرت هايلي بيبر صورة لها جديدة على صفحتها على احد مواقع التواصل الجتماعي.
وتظهر هايلي وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها النجم جاستين بيبر.
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العارضة البالغة من العمر 22 عاماً كتبت على صفحتها:”شاكرة على حب حياتي”.
يذكر أن جاستين وهايلي كانا قد تزوجا رسمياً في أيلول/سبتمبر عام 2018، في مانهاتن بعد شهرين من الخطوبة.
من ناحية أخرى يستعد جاستين بيبر لإصدار ألبومه الجديد قبل أعياد الكريسماس، الا انه اشترط على الجمهور تحقيق منشوره الذي تحدث فيه عن الألبوم 20 مليون اعجاب كي يطرحه، وذلك بعد 4 سنوات من إصدار ألبومه الأخير “Purpose”.