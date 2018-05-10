قبل أيام من رحيله.. شاهدوا فريد شوقي بصورة مسرّبة من على فراش المرض

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للممثل المصري الراحل ​فريد شوقي​ والتي كشفت بوضوح وضعه الصحي في تلك الفترة وقبل أيام من وفاته.

وظهر شوقي في الصورة وهو على فراش المرض وبدا عليه التعب والإرهاق، كما ظهر إلى جانبه الفنان فاروق الفيشاوي الذي كان بإستمرار يزوره للإطمئنان عليه حتى وفاته يوم 27 تموز/يوليو من العام 1998.

وبعد مرور عشرين عاماً على وفاته لايزال شوقي حاضراً في أذهان المشاهد العربي، وهو الذي أغنى مكتبة الفن والدراما العربية بالكثير من الأفلام والمسلسلات لعله أشهرها “البخيل وأنا” ومسلسل “العرضحالجي”، ومسرحية “شارع محمد علي” وأفلام “جعلوني مجرماً” و “عنتر بن شداد” و “رصيف نمرة خمسة”.