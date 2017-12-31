قبل اطلاقه توقعات 2018 بساعات… ماذا تحقق من توقعات ميشال حايك في...

قبل اطلاقه توقعات 2018 بساعات… ماذا تحقق من توقعات ميشال حايك في الـ 2017؟ فن

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ينتظر الكثيرون ليلة رأس كل سنة جديدة التوقعات التي يطلقها اللبناني ميشال حايك للعام الجديد وهو المتميز بإطلالاته القليلة والتي تقتصر في معظم الاحيان على مرة واحدة في السنة.

ولكن قبل ساعات من ظهوره على الشاشة لاطلاق توقعاته لعام 2018 دعونا نراجع توقعات ميشال حايك للعام الحالي في اخر يوم منه لنرى ما الذي تحقق منها وما الذي أخفق في توقعه.

فمن أبرز التوقعات التي اطلقها ميشال حايك لعام 2017 كانت تنازل الملك سلمان بن عبد العزيز عن العرش ومرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وغموض حول مصير الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة.

وعلى الرغم من ان هذه التوقعات لم تصب ولكنك لو سألته عنها سيقول ان توقعاته قد تتأخر قليلا وانه غالبا ما يتوقع لأكثر من عام.

غير اننا وان اعدنا الاستماع الى توقعاته خاصة حول السعودية فسنرى ان قسما منها قد تحقق فعلا ولعل ابرزها “وجه سعودي بارز في الحجر” مع فارق ان الوجه كان العديد من الوجوه.