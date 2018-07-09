قدّم 10 أغنيات مشتركة.. تامر حسني ملك الـ«دويتو»!

روتانا – آية رفعت لا يتمتع الكثير من النجوم بجرأة كافية لتقديم أغاني بطريقة الـ”دويتو”، لا سيما في ظل خوف بعضهم من عدم ملائمة الصوت الذي يشاركهم الغناء، مما يظهر عيوب كل منهما

ويعد الفنان تامر حسني واحدا من الفنانين الذين تجاوزوا حاجز الخوف في هذا الشأن، حيث استطاع أن يثبت قدرته الفائقة على التجاوب مع مختلف أصوات بين أبناء جيله، حتى ضرب الرقم القياسي في عدد أغنيات الـ”دويتو”، التي اشترك فيها مع المطربين زملائه

المصدر: rotana.net

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