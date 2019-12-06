قفشني بفتش في تليفونه.. شاهدوا هنا الزاهد تتحدث عن الغيرة على أحمد فهمي

اعترفت الفنانة هنا الزاهد أنها كانت تفتش في هاتف أحمد فهمي وتقرأ رسائل “واتساب” الخاصة.

قالت هنا خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم” من تقديم منى الشاذلي ويعرض عبر قناة cbc، إن أحمد فهمي عرف أنها تفتش في هاتفه لذا قام بتغيير كلمة السر ولم تستطع فتحه.

حكت أنها كانت تخبره أن شحن هاتفها انتهى وتأخذ هاتفه وتقلب في الرسائل، وذات مرة انزعجت من أمر ما وتشاجرا.

أضافت، أن دانيا زوجة كريم فهمي دائما تنصحها بأن تتابع رسائل “واتساب” على هاتف زوجها، لكنها لا تعرف الآن.

أما عن الغيرة من المعجبات قالت إنها لا تغير كثيرا، لكنها لا تحب أن تأتي فتاة لتسلم على فهمي وتحضنه وبدوره يحضنها عند التقاط الصورة، هذا الأمر يزعجها.

يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفالا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة حضره عدد كبير من النجوم.