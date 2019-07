نشرت الفنانة قمر صورًا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلوكٍ صيفيّ بامتياز، مرتديّة بيكيني على شاطئ البحر وذلك في جلسة تصويرٍ جديدة خضعت لها أخيرًا.

وتفاعل روّاد الإنترنت مع صور قمر الجديدة، أمّا هي فأرفقت الصور بعبارة :”

Keep your face always toward the sun and shadows will fall behind you”.

ووصفت نفسها بصورة أخرى بالـ” الفتاة المشتعلة”.