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قمر بصورة فاضحة جديدة.. تخلع بنطالها وتستعرض ملابسها الداخلية!

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amar e

قمر: طز في للي مش جدع

تواصل الفنانة اللبنانية قمر اثارة الجدل بسب صورها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمد قمر من خلال هذه الصور الى استعراض جسدها على الملأ متجاهلة كل التعليقات السلبية والانتقادات والهجوم العنيف الذي يشنه عليها الجمهور.

وفي جديدها، نشرت قمر صورة جديدة، ظهرت فيها وهي تخلع بنطالها وتستعرض ملابسها الداخلية معلقة على الصورة “mycalvins🔥” في اشارة الى ماركة “كالفين كلاين”.

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#mycalvins🔥

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يُذكر ان قمر يُعرض لها حاليًا فيلم “حملة فرعون”، وتلعب فيه دور فتاة عربية يخطفها الأجانب ويسفرونها إلى العراق.

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