قمر تنهار وتكشف حقائق صادمة.. إنجي خوري وجمال مروان ومال وقتل

أحدثت الفنانة اللبنانية قمر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد على خلفية اتهامها بالوقوف خلف سحب إقامة الفنانة السورية إنجي خوري.

وظهرت باكية وكشفت أنها تعرضت لمحاولة اغتيال حيث تم إطلاق النار على سيارتها حين كانت حاملاً في الشهر الثامن. ولفتت إلى أنها تقدمت بشكوى من دون أن تحصل على أي نتيجة.

واشارت إلى أن جمال مروان أغفل القضية لمدة 10 سنوات قبل أن يعود مجدداً في الوقت الحالي لتصفية الحسابات.

وأضافت أنه تم تركيب سيناريو واستخدام إنجي كورقة قبل حرقها من خلال سحب إقامتها، مع الإشارة إلى أنه تم اتهامها بذلك.

وتابعت أنها لا تعرف أي جهة من الأمن العام اللبناني وتوجهت إلى الفنانة السورية مؤكدة أنها لا تقف وراء طردها من لبنان.

ولم تتردد في القول إن المدون المثير للجدل إيلي باسيل تقاضى من مروان مبلغ 50 ألف دولار وإن مؤامرة حيكت ضدها من أجل إيداعها السجن وقتل ابنها الذي بلغ عامه التاسع.

وهاجمت والدة جمال مروان، منى عبد الناصر، سائلة: “وين رحمتك؟ هيدا حفيدك لي عم تبعتوا تقتلوه… وين قلبك؟”.

وأعلنت أنها تخلت عن مسألة إثبات النسب مع التأكيد على أنها تعمل من أجل إعالة ابنها وتربيته. وحقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على “إنستغرام” أكثر من 99 ألف إعجاب.