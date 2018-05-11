قنوات سعودية واماراتية اشترت 17 مسلسلا مصريا لعرضها في رمضان 2018… تعرف عليها

حصل التليفزيون السعودى على النصيب الأكبر من المسلسلات المصرية بين القنوات الخليجية هذا العام.

فقد اشترى التليفزيون السعودى 6 أعمال مصرية دفعة واحدة، أبرزها مسلسل «عوالم خفية»، الذى ينافس به الزعيم عادل إمام فى ماراثون رمضان، وهو العمل الذى تنتجه شركة «ماجنوم»، الذى يملكها نجل الزعيم المخرج رامى إمام، التى أنتج أيضا مع هذا العمل مسلسل «طايع»، الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وقام رامى إمام ببيع هذا العمل أيضا للتليفزيون السعودى.

كذلك مسلسل «بالحجم العائلى»، الذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى، ومسلسل «اختفاء»، الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، ومسلسل «لدينا أقوال أخرى»، الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وآخر هذه الأعمال مسلسل «أرض النفاق»، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدى.

و11 مسلسلا مصريا تم بيعها للإمارات لتقوم القنوات بعرضها واشترت قناة «دبى» 4 مسلسلات، أولها مسلسل «نسر الصعيد»، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومسلسل «ضد مجهول»، الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل «ليالى أوجينى»، الذى يقوم ببطولته الفنان التونسى ظافر العابدين والفنانة أمينة خليل، وأيضا مسلسل «عزمى وأشجان»، الذى يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمى سمير غانم.

وقناة «أبو ظبى» حصلت على حق عرض 4 مسلسلات هى الأخرى هى مسلسل «الوصية»، الذى يقوم ببطولته المذيع الساخر والفنان أحمد أمين، ومسلسل «مليكة»، الذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربينى فى أولى تجاربها مع البطولة المطلقة، ومسلسل «السهام المارقة»، الذى يقوم ببطولته الفنان شريف سلامة والفنانة شيرى عادل، كما اشترت القناة أيضا مسلسلا رابعا، لكنها لم تعلن عنه حتى كتابة هذه السطور.

قناة «الظفرة الإماراتية قامت بشراء 3 أعمال درامية وهى مسلسل «أيوب»، الذى يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل «أبو عمر المصرى»، الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، وأخيرا مسلسل «كلبش 2»، الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، والذى قدم الجزء الأول منه فى الموسم الرمضانى الماضى.

ورغم أن شبكة قنوات «mbc» قامت بشراء مجموعة من الأعمال التى ستعرض عبر شاشة قناة «mbc مصر»، إلا أنها حرصت على شراء أعمال لعرضها عبر شاشة قناتها «mbc 1»، التى يشاهدها الجمهور الخليجى، وضمت 4 مسلسلات هى «رسايل»، الذى تقوم ببطولته الفنان مى عز الدين، ومسلسل «أهو ده اللى صار»، الذى تقوم ببطولته الفنانة روبى، كما قامت بشراء مسلسليت آخرين وهما، «أبو عمر المصرى» و»كلبش 2».

وقال المنتج أحمد السبكى الذى ينافس للمرة الأولى فى الدراما بمسلسل «عزمى وأشجان»، إن هذا أمرا ليس جديدا على الأعمال المصرية، لكن هذا العام أكثر كثافة لقيام القنوات الفضائية المصرية بتحديد حد أقصى لشراء المسلسل بمبلغ 70 مليون جنيه، مؤكدًا أن المنتجين قاموا ببيع أعمالهم للقنوات الخليجية وهذا أمر طبيعى لتغطية نفقات هذه الأعمال وتحقيق مكسب منها، خاصة أن أجور الفنانين فقط أصبحت تصل إلى هذا المبلغ الذى تم تحديده من قبل القنوات الفضائية فى بعض الأعمال.