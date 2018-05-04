كارمن سليمان تفاجئ الجميع وتكشف عن نيتها تقديم ديو مع زوجها

تكثّف الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ نشاطاتها الفنية حالياً، والتي تأتي بعد فترة الإستراحة التي أخذتها بعد ولادتها لطفلها الأول.

وبعد ان صرّحت عن تحضيرها لأغنيتين جديدتين، وتحضيرها لإطلاق ميني ألبوم ديني يتضمن كحد أقصى 6 أغنيات وذلك تزامناً مع شهر رمضان المقبل.

كشفت سليمان مؤخراً عن نيتها تقديم ديو والمفاجأة كانت أنها تريد القيام بذلك مع زوجها الملحن ​مصطفى جاد​ حيث قالت:” وجي صوته حلو أوي وأحب الأعمال الغنائية التي يشارك في تلحينها لي”.

وأضافت أنها تتمنى أن تقدم ديو غنائي معه لأنها واثقة بأن هذا الديو سيحقق نجاحا كبيرا وينال إعجاب الجمهور.