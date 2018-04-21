كارمن سليمان عن اول لقاء مع زوجها مصطفى جاد… قال لي: “كنت رخمة قوي”

كشفت الفنانة المصرية كارمن سليمان عن تفاصيل علاقتها العاطفية بزوجها الملحن مصطفى جاد قبيل زواجهما.

واكدت النجمة الشابة كارمن سليمان، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، إن مصطفى جاد لم يسرق قلبها من أول نظرة واول لقاء، وأنها تعرفت عليه اولاً بواسطة صديق مشترك بينهما، ولم تتحدث معه كثيرا في لقائهما الأول ولم تعره الكثير من الاهتمام.

واشارت الى ان مصطفى قال لها بعد ذلك بإنها كانت “رخمة” معه للغاية في اللقاء الاول بينهما، ثم توالت اللقاءات والأحاديث بينهما بعد ذلك وبدأت تشعر بعاطفة ناحيته، وظلا فترة طويلة قبل ان تقرر الارتباط به والموافقة على الخطوبة منه.