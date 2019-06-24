كارول سماحة ترد على ” المحرضين ” ضد حفلها في ليالي قلعة دمشق

أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة في بيان رسمي لها قامت بنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن نفيها لما يقال بإسمها أو ينسب إليها من تصريحات سياسية في حق سوريا من قبل من أسمتهم ب ” المحرضين ” .

حيث قالت كارول في البيان في تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” رسالة إلى الشعب السوري الحبيب أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو يلحق بي موقف سياسي ليس صادرا عني شخصيا سابق أو حتى الآن ” .

وتابعت : ” طوال مسيرتي الفنية لم أعبر يوما عن رأيي السياسي على أي منصة إعلامية حتى لا أوضع في إطار إصطفافات سياسية في زمن انقساماتها .. لطالما مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجههي الفني و الإنساني ” .

توضيح: ١

أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو يلصق بي موقف سياسي ليس صادراً عني شخصيا سابق أو حتى الأن:طوال مسيرتي الفنية لم أعبر يوماً عن رأيي السياسي على أي منصة اعلامية حتى لا أوضع في إطار اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها.لطالما مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجهي الفني و الإنساني، — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) June 23, 2019

ويأتي ذلك على هامش استعداد كارول سماحة لإحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات ” ليالي قلعة دمشق ” في سوريا بدمشق يوم 13 يوليو المقبل .

في حين قام ناشطون وفنانون سوريون بشن حملة ضدها على خلفية تغريدة قديمة لها كانت قد نشرتها عام 2016 حول مدينة حلب .

حيث أشارت كارول في تغريدة أخرى قائلة : ” يبدو أن هناك من يتولى التحريض ضد حفلتي بدمشق في 13 تموز ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسوريا ” .

كما اعربت كارول سماحة عن استعدادها وانتظارها لهذا اللقاء وعن حبها للشعب السوري .