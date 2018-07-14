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كارول سماحة: “صورت كليب أغنية صحابى فى بيت جدى المهجور”

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كشفت الفنانة كارول سماحة، أنها صورت كليبها الجديد “صُحابى” من ألبومها ذكرياتى، فى بيت جدها القديم والمهجور، لكى تعكس إحساس الأغنية الحقيقى، موضحة أنه سوف يطرح يوم الإثنين الجارى

ونشرت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورة من ألبومها الجديد ذكرياتى، قائلة:” ترقّبوا ” كليب صحابى نهار الإثنين المقبل هو كليب شخصى جدًّا، أحببت أن أصوّره فى بيت جدّى القديم والمهجور كى أعكس إحساس الأغنية الحقيقى، ومعانى كلماتها الّتى تتناول موضوع الصداقة الحقيقيّة والأصدقاء القدماء والحقيقيين فى حياتنا وذكريات الطفولة التى لا تموت”

المصدر: youm7.com

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