تعرضت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله، لهجوم حاد بعد نشرها صورة وصفت بالجريئة جدًا، حيث ظهرت عارية تمامًا، باستثناء جاكيت وضعته على كتفيها، كما اتخذت وضعية جلوس غطت المناطق الحساسة في جسدها.

وأثارت الصورة حالة من الغضب ضد الفنانة اللبنانية، حيث انتقدها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دافع عنها البعض، معتبرين أن ما فعلته حرية شخصية، بالإضافة إلى أن لبنان يعاني من مشاكل كثيرة يجب على الجمهور التفكير بها، بدلًا من انتقاد صورة الفنانة اللبنانية.

وجاء في التعليقات: “99% من الشعب اللبناني فجأة نسي الدولار والحكومة وكل شي وقرر بس يعتل هم صورة كارين رزق الله وينهار على شو لابسه”.

فيما رفض البعض، التعليقات حول أن كارين رزق الله اختارت هذه الصورة من أجل لفت الانتباه وتوصيل رسالة، وجاء في التعليقات: “حتى لو صورتها قصدت بها تبعث رسالة لن تصل إلى أحد العبرة مفقودة يا صاحبة الرسالة”.

وسخر آخر من صورة رزق الله معلقًا: “حلو الفنان يكون صاحب رسالة مثلا شوفو نظرة الحزن بعيون كارين رزق الله بتلوي القلب. تحاول تشرح للعالم إنو فيه ازمة دولارات وازمة اقتصادية والليرة طالعة نازلة والواحد ما بقى قادر حتى يكمل ملابسه الشتوية يا كارين ليش عم تبكي؟ ابكي بدي ثيابي؟”.

وقال أكثر من معلق، عن كارين أنها فنانة راقية بنوعية الأدوار التي تقدمها، ورسالتها داعمة للمرأة دائمًا، متسائلين ما الغرض من نشر صورة مماثلة، في الوقت الذي يعاني العام من أزمة حقيقية، خاصة بلدها لبنان.

وأشارت معلقة إلى أن الانفتاح لا يتمثل في الظهور بهذا الشكل، والحرية لا تعني العري، فالمرأة الناضجة قادرة على احترام ذاتها وصورتها.

وعلى الصعيد الفني، ستتواجد كارين رزق الله خلال الموسم الرمضاني المقبل، في مسلسل “350 غرام” إلى جانب الفنان السوري عابد فهد، ومواطنه الفنان سلوم حداد، في أولى تجارب رزق الله في الدراما العربية المشتركة.

ويروي العمل حكاية المحامي نوح الريس، الذي يعمل لحساب أحد زعماء المافيا، الذي يدعى فايز الأشقر، ويقوم بإخراجه من جميع المشاكل بطرق ملتوية، ويتعرض نوح لحادث سير ليتم نقل قلب أحد الأشخاص له، ليتحول من شخص سيء إلى إنسان يحمل قلبًا طيبًا، ويعيش صراعًا بين قلبه وعقله، وبين الخير والشر.

ومسلسل “350 غرام” من تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.