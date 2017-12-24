كاظم لمتسابقة مصرية: “لو اخترتي غيري سأبكي”… شاهد كيف أشعلت أشرقت احمد المنافسة بين نانسي وتامر وكاظم
في الحلقة الرابعة من برنامج The Voice Kids بنسخته العربية شكّلت الطفلة المصرية أشرقت حالة مميزة جداً أذهلت لجنة التحكيم.
وقد أدّت الطفلة أغنية “أما براوة” لنجاة الصغيرة، بعدها صعد كل من النجمين كاظم الساهر وتامر حسني ووقفا على المسرح بجانب أشرقة وذلك تقديراً لموهبتها الكبيرة وصوتها الجميل، في حين غنت لها نانسي أغنية “يا بنات”.
وقد حوّلت موهبة أشرقت المسرح الى ساحة منافسة بين المدرّبين الثلاثة، إذ حاول كل منهم إقناعها بطريقته الخاصة للانضمام الى فريقه وقال لها كاظم انها لو اختارت غيره فإن دمعته ستنزل على طول.
وفي النهاية اختارت أشرقة الانضمام الى فريق تامر حسني.
To those who celebrate Christmas and anyone who likes to share peace, love, and happiness with us, I’d like to, early, say: Happy Noel and Merry Chrismas 🙂
Specific Christmas blessings to Nadia, Samer, and Steven
وكمان عربي صريح
Ops! To Kais too
شاميّة
wishing you a merry christmas from our family to yours
Be blessed and merry now and throughout the New Year
2018.
انشالله عيد الميلاد مجيد وسورية بالف خير .
I thank you dear Eid 🙂
My best wishes to you and your family as well
It means a lot to me
Thank you dear shamia same to you and your family GOD Bless