مازالت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان مصدر للإلهام لزوجها مطرب الراب كانى ويست ، حيث نشرت نجمة برنامج ” Keeping Up With The Kardashians ” البالغة من العمر 37 سنة على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة جيدة التقطتها عارية في غرفتها بعدسة زوجها كاني ويست البالغ من العمر 40 عاما .

والصورة التي وصفها عدد كبير من مرتادي صفحتها انها “مثيرة” حصدت سلسة طويلة من عبارات الاشادة و الاعجاب، فنالت أكثر من 2.4 مليون LIKES .