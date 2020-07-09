خرج مغني الراب الأمريكي ” كانيي ويست ” بتصريحات له خلال المقابلة التي أجراها مع مجلة ” فوربس ” عبر الهاتف حول إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 .

فقال أنه يعتقد أن قرار ترشحه للانتخابات هو طلبا من الله له وهو ينفذ ذلك .. وأكد عن تخليه عن دعمه للرئيس ” دونالد ترامب ” .

كما شكك بقدرة المرشح الديمقراطي ” جو بايدن ” على توحيد أصوات الناخبين السود .

وأشار كانيي ويست إلى أنه تخلف عن الموعد النهائي لتسجيل ترشحه في العديد من الولايات لكنه قال إنه سيتخذ قراره النهائي بشأن خوض غمار السباق الرئاسي في الأيام الثلاثين المقبلة .

وأضاف أن طموحاته الرئاسية موجودة منذ سنوات ويدعمه في هذا كلا من زوجته نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” ورجل الأعمال والملياردير ” إيلون ماسك ” .

وتابع ويست قائلا : ” لنرى إن كان التعيين سيكون في عام 2020 أو في 2024 لأن الله هو من يعين الرئيس .. إذا فزت في عام 2020 فسيكون ذلك تعيينا من الله ” .

يذكر أن كانيي ويست البالغ من العمر 43 عاما قد أثار دهشة الأمريكيين بإعلانه في تغريدة على موقع ” تويتر ” عزمه على منافسة ترامب قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقرر إجرائها في نوفمبر القادم .