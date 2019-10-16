كانيي ويست لا يحتمل رؤية زوجته كيم كارداشيان بثياب مثيرة

للمرة الأولى منذ زواجهما، طهر خلاف علني بين نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وزوجها مغني الراب كانيي ويست وذلك على خلفية إطلالتها الأخيرة في حفل الـ Met Gala في شهر أيار الماضي، والسبب :الغيرة.

حيث كشفت إحدى حلقات برنامح تلفزيون الواقع KUWTK حين عرضت كيم كارداشيان على زوجها الفستان الذي ستطل به في الحفل قبل ساعات من إقامته، الا أنها تفاجأت بردة فعل كانيي ويست الذي عبر عن غيرته وغضبه من الاطلالة لأنها مثيرة للغاية.

وأكد كانيي ويست أن صور زوجته المثيرة تؤثر عليه كثيرا وعلى روحه، وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تشعر بالذنب لأنها لم تتمكن من تغيير إطلالتها التي استغرقت تحضيرها 8 أشهر.

وقال كانيي ويست في الحلقة التي اذيعت في 13 تشرين الأول: “أنا كمغني راب انظر للفتيات العاريات واقول يا الهي زوجتي مثلهم تظهر جسدها بهذا الشكل “، لافتا الى ان هذه الاطلالة ترشر أن لا تحولاً حدث في حياته من شخص أعزب لرجل متزوج.