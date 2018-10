كاني ويست يعلن تغيير اسمه!

أعلن مغني الهيب هوب العالمي، كاني ويست، عن نيته تغيير اسمه، وحمل اسم فني جديد

وفي تغريدة له على تويتر كتب ويست: “اسمي الجديد الآن هو YE”، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض بين معجبيه

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018