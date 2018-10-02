كاني ويست يعلن تغيير اسمه!

أعلن مغني الهيب هوب العالمي، كاني ويست، عن نيته تغيير اسمه، وحمل اسم فني جديد

وفي تغريدة له على تويتر كتب ويست: “اسمي الجديد الآن هو YE”، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض بين معجبيه

the being formally known as Kanye West I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018

ويرى الخبراء في الوسط الفني أن إقبال ويست على هذه الخطوة، ربما يكون نوعا من الدعاية والترويج لنفسه، وخصوصا قبل إطلاق ألبومه الجديد المنتظر طرحه قريبا، وفي وقت لاقى فيديو أغنيته مع “Lil Pump” شعبية واسعة، حيث تجاوزت مشاهداته على اليوتيوب 190 مليون مشاهدة.