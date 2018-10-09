كاني ويست يغلق حساباته وينقطع عن معجبيه.. والسبب!

أغلق نجم الهيب هوب العالمي ​كاني ويست​ صفحتيه على موقعين للتواصل الإجتماعي فجأة بحسب ما ذكره موقع “TMZ”.

ويرجح بعض خبراء مواقع التواصل أن قرار ويست جاء بعد موجة انتقادات كبيرة واجهها مؤخرا، بسبب دعمه للرئيس الأميركي دونالد ترامب في العديد من المناسبات، في ما يشير البعض الآخر إلى أنه قرر التنحي عن الأضواء قليلا.

ومن جانبه، كان المغني قد ألمح منذ مدّة إلى أنه ينوي التوجه إلى إفريقيا لاستكمال تسجيل ألبوم غنائي جديد، قد يشكل نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

وتأتي تلك الشائعات والأقاويل بعد أسبوع تقريبا من إعلان كاني ويست عن نيته تغيير اسمه الفني إلى “YE”، ما أثار دهشة الكثير من متابعيه.