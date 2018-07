كايلي جينر ستصبح أصغر مليارديرة في العالم

وضعت مجلة “فوربس” صورة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على غلاف طبعتها المخصصة لأغنى سيدات الولايات المتحدة وهي أخت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأشهر عالميا كيم كردشيان

ونشرت “فوربس” على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن كايلي جينر التي أتمت عامها الـ 21 في أغسطس الماضي أسست علامة تجارية خاصة بها لمستحضرات التجميل في 2016 وحصدت أرباحا منذ ذلك الحين بمقدار 900 مليون دولار

How Kylie Jenner followed her passion while turning her cosmetic brand into a $900M empire:https://t.co/yJi3QdpQVu #SelfMadeWomen pic.twitter.com/UocPmkKuD3

— Forbes (@Forbes) July 11, 2018