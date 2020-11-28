أثار الفنان كريم عبد العزيز جدلًا كبيرًا عبر السوشال ميديا بعد ظهوره مرتديًا ساعة بلغت قيمتها 46 ألف دولار، ليتخطى بذلك الفنانة ياسمين صبري والمعروف عنها اقتناؤها وحبها لأغلى الساعات.

وظهر كريم عبد العزيز في أحدث لقاءاته التليفزيونية منذ يومين وهو مرتدٍ ساعته التي تتكون من لونين البني والذهبي وهي من ماركة audemars piguet، من نوع royal oak off shoreوتبلغ قيمتها نحو 46 ألف دولار.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري، قد أثارت الجدل عبر السوشال ميديا بعد نشرها ساعة يدها الجديدة، حيث أكدت مصادر أن قيمة الساعة 24 ألفا و900 دولار.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام، صورة للساعة وهي من طراز “كارتيه” نوع “باشا دي كارتييه”، تحتوي على نحو 352 قطعة ألماس، وشرائط جلدية قابلة للتبديل.

وعلقت ياسمين علي الصور: “شكرا كارتييه ..ساعاتي المفضلة”، لتلقى ردود فعل مختلفة منها: “الساعة دي غالية جدا دي تعملها نص مليون.. ياسمين صبرى مدمنة ساعات واكسسورات.. واو ايه الجمال ده تحفة وكارتيير ده براند ثمين للغاية”.

وفي وقت سابق كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز، لأول مرة تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة والتي كادت أن تودي بحياته، موضحا أنه تفاجأ بإصابته بنحو 12 جلطة بالرئة بسبب كثرة التدخين وأن طبيبته توقعت وفاته في غضون شهر بسبب وضعه السيئ والخطير.

وقال كريم عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج السيرة مع وفاء الكيلاني: “كنت مسافر مع والدتي لعلاجها منذ 9 سنوات وأثناء وجودي بالمستشفى شعرت بنغزة وألم شديد بصدري فطلبت زوجتي مني الذهاب لطبيبة والخضوع لكافة التحاليل اللازمة”.

وأضاف: “بالفعل خضعت لأشعة بالصدر.. بعدها بيوم اتصلت بي زوجتي وأخبرتني أن المستشفى تريدنا في الحال لأمر ضروري وهناك تفاجأت بالطبيبة تخبرني بأني سأموت قريبا في أقل من شهر حيث أن الرئة بها نحو 12 جلطة وهو أمر خطير”.

وأكمل: “أصبت بصدمة شديدة وأول أمر جاء إلي ذهني هم أطفالي ولكن مع الحاح والدتي وزوجتي مكثت 60 يوما بالعناية المركزة ، وفي هذه الفترة قررت التوقف نهائيا عن السجائر لمدة عام ونصف ولكن مع ضغط العمل عدت مرة أخرى لتناولها”.

وأشار: “طوال هذه الفترة تواصل معي مجموعة من زملائي كأحمد جلال والسقا وأحمد حلمي ومنى زكي ورامز جلال وغيرهم”.

ويواصل كريم عبد العزيز تصوير مسلسل “الاختيار 2” والذي يقوم ببطولته بديلا للفنان أمير كرارة مع الفنان أحمد مكي وهو من إخراج بيتر ميمي وبطولة إياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادي الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي.