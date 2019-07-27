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كريم عبد العزيز يصف هند صبري بـ”الجدعة”

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كريم عبد العزيز يصف هند صبري بـ"الجدعة"

تحدث الممثل المصري ​كريم عبد العزيز​ عن تجربته التمثيلية الأولى مع الممثلة التونسية ​هند صبري​ في فيلم “​الفيل الأزرق 2​”، فقال: “على الرغم من إن دي المرة الأولى مع هند إلا إن في كيميا غريبة ظهرت على الشاشة”، معبراً عن سعادته الشديدة بالوقوف أمام صبري، التي وصفها بـ”الجدعة”.
وعن تكرار التعاون مع الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ في الفيلم، أشار عبد العزيز الى أن “نيللي ليها حجمها”، والمخرج ​مروان حامد​ عرف يجمعنا وأنا بحب مروان حامد الإنسان قبل المخرج، فهو إنسان مبدع ومخلص في شغله”.

كما أكد عبد العزيز أن دوره في الجزء الثاني من الفيلم أصعب من الجزء الأول، نظراً لتفاصيل الشخصية والأحداث، التي وضعها المخرج مروان حامد والمؤلف ​أحمد مراد​.

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