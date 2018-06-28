كريم فهمي يكشف تفاصيل “القبلة” التي أثارت الجدل بين متابعيه

نشر النجم كريم فهمي على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، صورة مع زوجته وهو يقبلها في المدرجات أثناء مباراة المنتخب المصري مع المنتخب السعودي في كأس العالم .



وعلق كريم فهمي على الصورة ” لكل الناس اللي بتقول الصورة ديه بعد هزيمة المنتخب و مصدقين نفسهم , الصورة ديه قبل بداية المباراة بساعة كاملة وكان عندنا أمل في المكسب ، أنا زهقت من التبرير و حسبي الله و نعم الوكيل في اي حد عايز يشوه صورة اي حد.

جدير بالذكر أن الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعليق على الصورة بأنها بعد المباراة وبعد الهزيمة من السعودية مما سبب الهجوم على الفنان كريم فهمي .