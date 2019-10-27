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كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة!

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كريم واحمد فهمي مع والدتيهما

كريم واحمد فهمي مع والدتيهما

نشر الفنان المصري كريم فهمي صورة جمعته بوالدته، وبشقيقه الفنان أحمد فهمي، خلال حفل زفاف الأخير.

وعلق كريم فهمي على الصورة التي ظهرت فيها والدته بفستان وحجاب ابيض بينما كانت تقف بينه وبين شقيقه احمد : “العروس اللي في النص دية أمي”.

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العروسه اللي في النص ديه امي ❤️

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في نفس السياق، نشر فهمي صورة جمعته بوالده التقطتها ابنته كاميليا، وعلق : “أنا وأبويا تصوير كاميليا.. إحنا مش واخدين بالنا”.

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