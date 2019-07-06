شاهدوا.. “كفيفة” ترفعُ قضيّة على ريهانا وعلامة التّجميل الخاصّة بها.. والسّبب!

رفعت امرأة كفيفة في لوس أنجلوس، دعوى قضائيّة ضدّ علامة المطربة الباربادوسية، ريهانا “فينتي بيوتي” التّجميليّة.

وقالت المرأة، التي تُدعى “بياتريز جوتيريز” إنّ موقع “فينتي” لم يتكيّف مع احتياجاتها، وطلبت في مستندات المحكمة، صدور أمر قضائيّ ضدّ العلامة التّجاريّة. وطالبت ماركة “فينتي”، بتعديل موقعها الإلكترونيّ على الفور؛ ليتوافق مع القوانين الفيدراليّة للأشخاص، الذين يعانون من ضعف البصر، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة.



وقال جوتيريز للمحكمة، إنّ الموقع لديه “حواجز وصول”، ولا يمتلك تقنيّة قراءة الشّاشة القياسيّة التي ستمكّنها من التّسوّق عليها.

وطالبت جوتيريز أيضًا، تعويضًا يبلغ قدره 15000 دولار من المطربة ريهانا، البالغة من العمر 31 عامًا.

وأطلقت ريهانا لأوّل مرّة، خطّ الماكياج الخاصّ بها في سيفورا، في عام 2017، وتلقى شعبية كبيرة؛ حيث حقّقت أكثر من 100 مليون دولار في الأسابيع القليلة الأولى من إطلاقها. وقامت مغنيّة “You Da One”، بالتّرويج لخطّ أزيائها في الأشهر الأخيرة، وكشفت، أنّها استخدمت منظورها الفريد، لمساعدتها في تدشين خطّ الأزياء الخاصّ بها.