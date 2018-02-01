كم تقدرون سعر حقيبة دنيا بطمة هذه ؟

أطلت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بلوك مميز في آخر ظهور لها أثناء إجراءها لبروفا بإحدى مطاعم المدينة الحمراء مراكش، قبل حوالي يومين من حفلها المنتظر يوم الجمعة القادمة، ونشرت صوراً لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اذ شاركت جمهورها صور الكواليس عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكثر ما لفت في الموضوع، هي حقيبة يدها التي كانت العنصر الملفت والتي بلغ سعرها 2490 اوروا أي ما يقارب الـ3000 دولار.وانهالت الاعجابات والتعليقات على الصور من قبل المتابعين مبدين رأيهم بجمال وتألق دنيا الدائم.