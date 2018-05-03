كم مرة تزوج محمد رمضان!.. خمنوا حجم ثروته وممتلكاته!

ولد الممثل ​محمد رمضان​ في محافظة قنا في مصر عام 1988، أحب التمثيل منذ صغره، قدّم عدّة عروض تمثيلية على مسرح مدرسته، فكبر طموحه معه الى ان أصبح اليوم من أهم الممثلين المصريين الموجودين على الساحة السينمائية، وشارك كبار نجوم مصر في عدة اعمال امثال ​عمر الشريف​، الذي اشاد به حينها، اذ انه يتمتع بكامل مقومات الممثل الناجح.

تزوج محمد رمضان امرأتان في حياته، الأولى انجب منها ابنته حنين، الا انهما انفصلا، بعد ذلك تزوج زوجته الحالية الثانية وتدعى نسرين أبو النجا حيث اقام مراسم زواجه دون حفل زفاف، اقتصر على المقربين فقط، نظرا لسقوط الشهداء في “الاتحادية” حينها، وبسبب حالة القلق السياسي التي كانت تشهدها مصر.

نسرين انجبت له صبيا اسمه علي، التي وصفت ان الحياة معه صعبة، فهو متمسك برأيه دائما، كما انه يتقمص الشخصية أثناء تواجده في المنزل، مما يجعله عصبي ومتوتر دائما.

ومن اللافت ان محمد رمضان لا يحبّذ ان تظهر زوجته في وسائل الاعلام، الا انها صرّحت سابقا عن زواجها بمحمد رمضان حيث قالت: “طول عمري معجبة بمحمد كإنسان وفنان، وعندما اقتربت منه وجدت جوانب أخرى في شخصيته جذبتني إليه أكبر”.

وتابعت: “أتمنى ان أكون وش السعد عليه دائمًا وأن أوفر له الراحة والاستقرار الذي يدفعه لمزيد من النجاحات على مستوى العمل”.

بحسب تقارير صحفية افادت ان املاك الممثل المصري محمد رمضان تتخطى الـ120 مليون جنيه، ومنها فيلا في الشيخ زايد، مساحتها 1500 متر، التي يتوافر فيها حمام سباحة وصالة سينما وجاكوزي، وصل سعرها إلى 13 مليون جنيه، اضافة الى امتلاكه 4 سيارات وموتوسيكل يبلغ ثمنهم 15 مليون جنيه.

ونال محمد رمضان في موسم رمضان الماضي أجر كبير وفقا لشهرته ونجوميته، حيث وصل إلى 32 مليون جنيه، وتحدث عن هذا الأجر قائلا انه جاء بعد الزعيم عادل إمام ضمن قائمة الممثلين الأعلى أجرًا في الموسم الرمضاني.