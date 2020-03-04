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كندة علوش : ” أموت وأفهم ليه بيحطوا صورتي على الهزي ده “

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نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري منشورا يتضمن بعد النصائح التي يتطوع ويقدمها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمين في ذلك صورا لها .

حيث جاء في المنشور : ” إزاي تكون مرتاح .. 1- تبطل تصالح المقموص .. 2- تبطل توضيح للغبي .. 3- تبطل تشرح للي فاهم غلط .. 4- تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك ” .

وهو الأمر الذي أثار غضبها واستيائها وهاجمت من يقومون بذلك مستغلين صورها خاصة وإنه يبدو أن هذا الأمر قد تكرر معها أكثر من مرة وعلقت عليه قائلة : ” أموت وأفهم ليه بيحطوا صورتي على الهزي ده ” .

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