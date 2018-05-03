كندة علوش: السوريين الموجودين في مصر هم الأكثر حظاً

حضرت النجمة كندة علوش فعاليات مشروع حماية وتحسين صحة الفتيات، التابع لحملة “انتي الأهم”، حيث تم تنصيبها سفيرة للمشروع، وتناولت علوش في إطلالتها وضع السوريين الموجودين في مصر وقالت بحسب موقع “سيدتي”:

“السوريين الموجودين في مصر هم الأكثر حظاً مقارنة بظروف من نزحوا لدول أخرى، حيث يصنف وضعهم بها كلاجئين بما للكلمة من معنى وهو ما يظهر بإقامتهم داخل مخيمات”.

وأضافت: “السوريين بمصر يعيشون كمواطنين مصريين داخل منازل سكنية ويكسبون عيشهم بالعمل ورغم حنينهم للعودة إلى سوريا لكنهم يشعرون بتواجدهم ببلد يحتضنهم، ويرجع ذلك إلى قيم راسخة داخل الشعب المصري بعيدة عن أي توجهات سياسية أو حكومية حيث اعتادوا على التعامل مع الوافدين اليهم كأهل وليس كغرباء على عكس ما يواجهه السوريين من عنصرية بعدد من البلدان الاخرى التي نزحوا اليها”.