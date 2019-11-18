كندة علوش ترد على منتقدي حديثها باللهجة المصرية

ردت الفنانة السورية كندة علوش، على بعض الانتقادات التي وجهت إليها بعد حلولها ضيفة على برنامج “معكم منى الشاذلي”، لحديثها طوال الحلقة باللهجة المصرية.

كندة علوش، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “بعض المتابعين بيعتبو ليش بحكي مصري ببعض اللقاءات، دائما برد وقت يكون اللقاء على قناة عربية مابحكي غير سوري، ووقت يكون اللقاء على قناة مصرية بحكي مصري كونو اكتر من ٩٩٪ من متابعينا مصريين ولأنو صرلي عشر سنين عايشة وبشتغل بمصر كنوع من رد الجميل، ودائما بحكي عن بلدي سوريا بحب وفخر كبير”.

وأضافت في أخرى: “في ناس بيعتبو من باب الغيرة والمحبة وفي ناس من نوع الي مابيعجبن العجب.. بينتقدو بس لانو لازم ينتقدو هدول شو ماعملنا ما منرضيهم”.

وكانت الفنانة كندة علوش، قد كشفت خلال الحلقة التي تعد هي الأولى بعد انجابها ابنتها “حياة”، عن سر غيابها عن الساحة الفنية منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف، مؤكدة أنها رأت في السنة الأولى زواج أن تفهم بيتها وعائلتها الجديدة وتكون قريبة منهم أفضل، لأن العمل يأخذ ساعات طويلة ووقتها لن تكون متفرغة لبيتها وزوجها.

وأضافت، انه بعد فترة الحمل والإنجاب رأت أن ابنتها تحتاجها أكثر لأنها لن تتركها وهي في هذا السن كما أنها لا تتحمل أن تنطق ابنتها حرف أو تؤدي حركة دون أن تكون إلى جانبها.