اعتذرت الفنانة السورية كندة علوش بعد نشرها تغريدة مثيرة للجدل قارنت فيها التفاعل بين خبر القبض على فتاة “تيك توك” وخبر ازالة اسم فلسطين عن الخارطة.

وكتبت كندة علوش في تغريدة جديدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها..”.

بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها.. — Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 18, 2020

وكانت انتقدت الفنانة السورية كندة علوش، المهتمين بالتفاعل مع القبض على فتيات التيك توك، وتجاهل التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر: “اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل“.

ورغم اعتذراها فلم تسلم كندة علوش من مزيد من الانتقادات حيث كتبت احداهن: “ابلعى لسانك بعد كده قبل ما تتكلمى عن مصر اللى انتى عايشة انتى وغيرك من السوريين على ارضها وفكرى فى الكلام قبل ما تنطقيه.. مش كل شوية تطلع علينا واحدة هايفة وجاهلة من وسطكم تهبل فى الكلام وبعدين تعتذر.. قرفتونا”.

ابلعى لسانك بعد كده قبل ما تتكلمى عن مصر اللى انتى عايشة انتى وغيرك من السوريين على ارضها

وفكرى فى الكلام قبل ما تنطقيه..

مش كل شوية تطلع علينا واحدة هايفة وجاهلة من وسطكم تهبل فى الكلام وبعدين تعتذر.. قرفتونا — Kohinoor (@inlove4cats) July 18, 2020