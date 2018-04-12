كندة علوش تعتذر عن عدم تهنئة شيرين وحسام حبيب

بعد مرور خمسة أيام على زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، كان من اللافت للنظر غياب بعض أصدقائها المقربين في الوسط الفني عن تقديم التهنئة لها، ومنهم كندة علوش التي تجمعها صداقة قوية معها.

قررت أخيرا كندة علوش أن تقدم التهنئة لشيرين عبد الوهاب بمناسبة زواجها ونشرت صورتها مع حسام حبيب من حفل الزفاف وكتبت عبر حسابها على انستغرام، “الف مبروك حبيبتي وربنا يديم عليكي الفرحة الي باينة في عينيكي”

واعتذرت بطريقة لطيفة عن تأخرها عن تقديم التنهئة لهما وكتبت “مباركة متأخرة بس من القلب..مبروك شيرين.مبروك حسام”.