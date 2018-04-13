كندة علوش تعتذر من شيرين عبد الوهاب..والسبب!؟‎

من المعروف ان الممثلة ​كندة علوش​ تربطها صداقة قوية بالفنانة ​شيرين عبد الوهاب​، الا انها وبعد مرور 5 ايام قدّمت علّوش التهنئة لشيرين بمناسبة زواجها من الفنان ​حسام حبيب​.

ونشرت كندة صورة لشيرين مع زوجها، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّقت قائلة: “الف مبروك حبيبتي وربنا يديم عليكي الفرحة الي باينة في عينيكي”.

كما اعتذرت عن تأخرها بتقديم التهنئة، معلقة بالقول: “مباركة متأخرة بس من القلب..مبروك شيرين.مبروك حسام”.

الجدير ذكره ان شيرين عبد الوهاب كانت قد احتفلت بزفافها من حسام حبيب ليلة السبت الماضي.