كندة علوش تكشف حقيقة وجود إبنة لها من زوجها السابق

نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي ظهرت بها برفقة زوجها الفنان المصري ” عمرو يوسف ” وإبنتهما ” حياة ” والتي لم تظهر ملامحها.

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير إلى أن جاء سؤالا من إحدى المتابعات لكندة علوش تقول فيه : ” لديك إبنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة ؟ ” .

وهو الأمر الذي يتداول منذ زواج عمرو يوسف وكندة علوش على مواقع التواصل الإجتماعي بوجود طفلة لكندة من زوجها السابق وخاصة لوجود صورة من حفل زفافهما وعمرو يوسف يحمل طفلة .

لتخرج كندة علوش للرد على سؤال المتابعة بشكل قاطع ونهائي نافية هذا الأمر فقالت : ” ليس لدي إبنة أخرى وحياة هي إبنتي الوحيدة ” .