كشفت الفنانة السورية كندة علوش، خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، عن أكثر عادة تكرهها في زوجها الفنان المصري عمرو يوسف.

وبينّت الفنانة السورية أنها لا تحب في زوجها عادته في إمضاء وقتٍ طويلٍ ممسكٍ بهاتفه، مشيرةً إلى أنه عندما يعود من العمل يمسك هاتفه ويلعب بعض الألعاب في محاولةٍ منه ليفصل عن جو العمل، في حين أنها تنتظره لتتحدث معه وتحب أن يتواصل معها ويركز في كلامها،

وحول أكثر عادةٍ استطاعت أن تغيرها فيه، قالت إنها تمكنت من أن تخفف من خروجه من المنزل، حيث كان يحب دائما الخروج ومقابلة أصدقائه، بينما تفضل هي الجلوس في المنزل، وهو ما جعل عمرو يصبح مثلها إلى حدٍ ما.

كما مدحت كندة علوش بقدرته على فصل مشاكل العمل عن البيت، حيث قالت: “عمرو ما شاء الله عليه عمره ما نقل مشكلة من خارج البيت إلى داخل البيت حتى لو هو متوتر بيعرف يفصل ويكون رايق، ولا أتذكر في مرة إنه اتعصب في البيت بسبب مشكلة في الشغل، وهو لا يغرق في المشكلات أو الكأبة وطوال الوقت إيجابي في بحثه عن المشكلة، ولما يأتي تعبان جدا من الشغل ولكن لا يشكو ويدخل ينام دون أن يقلب البيت مأساة”.