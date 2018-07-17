كندة علوش تنشر صورة نادرة من طفولتها وتسخر من نفسها.. ما السبب؟

فاجأت كندة علوش متابعيها عبر “انستقرام” بنشرها صورة نادرة من طفولتها، والغريب أنها سخرت من شكلها في تلك اللقطة

وأطلت كندة علوش في صورتها مع شقيقها الأصغر، حيث كانت تنظر بشكل مضحك إلى الأعلى، حيث كتبت تعليقاً مؤثراً على الصورة بمناسبة عيد ميلاد أخيها.

وقالت النجمة السورية في رسالتها: “بيبي وروح قلبي كل سنة وإنت سالم. دايماً بحسك متل بهي الصورة، أخي الصغير الكربوج الطيوب أبو ضحكة حلوة، مع إنك كبرت وصرت أحلى شب وصرت سندي ورفيقي الي دايماً بيدير بالو عليي. الله يخليلي ياك وتحقق كل الي بتحلم فيه.”

وسخرت كندة علوش من شكلها بتعليقها: “أما بخصوص النظرة العبيطة فيا ريت ماحدا يعلق عليها”.

المصدر: layalina.com

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