كندة علوش تنشر صورة نادرة من طفولتها وتسخر من نفسها.. ما السبب؟

حبيبي وروح قلبي كل سنة وانت سالم.. دايماً بحسك متل بهي الصورة اخي الصغير الكربوج الطيوب أبو ضحكة حلوة مع انك كبرت وصرت أحلى شب وصرت سندي ورفيقي الي دايماً بيدير بالو عليي.. الله يخليلي ياك وتحقق كل الي بتحلم فيه ❤️❤️❤️🎂🎂🎂🎂😘😘😘😘 ( أما بخصوص النظرة العبيطة فياريت ماحدا يعلق عليها 🙄 ) @bader.alloush #birthdayboy🎉 #badoura #mybrother #mybackbone #mybestfriend ❤️❤️

