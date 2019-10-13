كندة علوش في رسالة عن وطنها : ” ارحموا سوريا “

نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها تدين فيها العدوان التركي على شمال سوريا وطالبت بوقف الحرب ضد بلدها .
وكتبت كندة علوش في تغريدتها : ” ارحموا سوريا من الصراعات والنزاعات وقذارة السياسة والسياسيين .. ماضل بلد ما تدخل وطمع ودمر وقتل .. ما في بلد بالتاريخ الحديث ولا القديم تآمر عليه ” .
وتابعت : ” كل هالعدد من الجهات لا مجتمع دولي ولا مجلس أمن ولا داخل ولا خارج ولا طرف همو هالناس إلى عم تموت جوا وبرا .. والله حرام ” .
يذكر أن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر لعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم” داعش ” الإرهابي شمال شرق سوريا في عملية أطلق عليها إسم ” نبع السلام ” .
ارحموا سوريا من الصراعات والنزاعات وقذارة السياسة والسياسيين
ماضل بلد ماتدخل وطمع ودمر وقتل مافي بلد بالتاريخ الحديث ولا القديم تآمر عليه كل هالعدد من الجهات لامجتمع دولي ولامجلس أمن ولاداخل ولاخارج ولاطرف همو هالناس الي عّم تموت جوا وبرا والله حرام #العدوان_التركى_على_سوريا
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 12, 2019