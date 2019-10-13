الصفحة الرئيسية فن كندة علوش في رسالة عن وطنها : ” ارحموا سوريا “

كندة علوش في رسالة عن وطنها : ” ارحموا سوريا “

بواسطة -
0 94

نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها تدين فيها العدوان التركي على شمال سوريا وطالبت بوقف الحرب ضد بلدها .

وكتبت كندة علوش في تغريدتها : ” ارحموا سوريا من الصراعات والنزاعات وقذارة السياسة والسياسيين .. ماضل بلد ما تدخل وطمع ودمر وقتل .. ما في بلد بالتاريخ الحديث ولا القديم تآمر عليه ” .

وتابعت : ” كل هالعدد من الجهات لا مجتمع دولي ولا مجلس أمن ولا داخل ولا خارج ولا طرف همو هالناس إلى عم تموت جوا وبرا .. والله حرام ” .

يذكر أن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر لعملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم” داعش ” الإرهابي شمال شرق سوريا في عملية أطلق عليها إسم ” نبع السلام ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.