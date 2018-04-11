كنزة مرسلي توجه تعزية لعائلات ضحايا الطائرة الجزائرية‎

توجهت الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ بالتعزية لعائلات ضحايا الطائرة الجزائرية التي سقطت اليوم من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلةً: “ا #سقوط_طائرة_عسكرية بالقرب من مطار #بوفاريك #البليدة الله اكبر … لا حول ولا قوة الا بالله رحم الله شهداء الوطن ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى.إنا لله وإنا إليه راجعون.#سقوط_الطائره_الجزائريه#حماة_الوطن#الجزائر”.

الجدير ذكره أن الطائرة كانت تقل مدنيين وعسكريين، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في منطقة بني مراد في البليدة، حيث تم تسجيل 257 قتيل على الأقل بينهم طاقم الطائرة المتكون من 10 أشخاص في حصيلة أولية.