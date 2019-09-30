كنزي تستعرض موهبتها الفنية وتتألق بملابس الشتاء

تألقت كنزي عمرو دياب بملابس شتوية كاجوال أنيقة من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق انستغرام ونالت اعجاب متابعيها.

واختارت كنزي، التي تتلقى الكثير من الانتقادات بسبب جرأة اطلالاتها، اطلالة مختلفة، اكدت من خلالها أنها تتابع الموضة بشكل دائم وتختار كل ما هو جديد ومتنوع، حيث ارتدت جاكيت شتوي باللونين البني والرمادي وبنطلون جينز، وحملت على ظهرها حقيبة ناعمة.

وتحرص كنزي على استعراض موهبتها المميزة في الرقص، حيث تنشر مقاطع فيديو من داخل صالة الرقص وتستعرض قدراتها القوية في تنسيق الحركات، اضافة الى لياقتها البدنية وليونتها الملفتة. في حين بات من المعروف ان شقيقتها الصغرى جنى تتمتع بصوت مميز وتغني دائماً باللغة الانكليزية.