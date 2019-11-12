كيفانش تاتليتوغ يهدي زوجته سيارة فخمة كعربون محبة

فاجأ النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ زوجته باشاك ديزار بشراء سيارة فخمة لها يبلغ سعرها حوالي 155 الف دولار اميركي، وذلك كعربون محبة واحترام لها، اضافة الى تكذيب الصحافة التركية التي ضجّت مؤخرا بخبر انفصاله عن زوجته.

الجدير ذكره ان كيفانش تاتليتوغ كان قد انتقد مؤخرا عددا من الصحفيين اللذين اطلقوا سابقا خبر طلاقه من زوجته قائلا عنهم كاذبين، متسائلا بسخرية ان كانوا يعملون أيضا في المحاكم المدنية، مشيرا الى انهم لم يدرسوا الصحافة ولا يتمتعون بالمبادئ التي تفرضها هذه المهنة.